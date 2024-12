Thesocialpost.it - Ballando con le stelle, salta la puntata di sabato 7 dicembre: c’è la prima della Scala di Milano

Leggi su Thesocialpost.it

con le” non andrà in onda. La seconda partesemifinale del celebre dance show di Rai 1 subirà uno slittamento, venendo posticipata a14. Non si tratta di un colpo di scena, ma piuttosto di un vero “colpo di teatro”.Il motivo del rinvioLa variazione nel palinsesto è dovuta alladi, evento che inaugura la stagione 2024/2025 del celebre teatro. Milly Carlucci, conduttrice di “con le”, sarà impegnata nella serata d’apertura con “La forza del destino” di Giuseppe Verdi. Nonostante il rinviosemifinale, la finalissima dello show rimane confermata per21, sempre inserata su Rai 1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dacon le(@conle)Milly Carlucci è ormai una presenza consolidata al Teatro alla