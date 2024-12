Leggioggi.it - Assegno unico dicembre 2024, ultimo pagamento dell’anno: le date in calendario

In arrivo ildell’di. Si tratta dell’accreditoper il sussidio, introdotto nel 2022 come misura univoca sostegno economico alle famiglie con figli a carico.La prestazione, previa domanda all’INPS, è riconosciuta (in presenza di figli) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla loro condizione lavorativa e in assenza di ISEE. Il sussidio, erogato mensilmente dall’Istituto a mezzodiretto, è calcolato in virtù di: ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati, la prestazione spetta dal settimo mese di gravidanza);ciascun figlio maggiorenne a carico sino al compimento del ventunesimo anno di età, al ricorrere di determinate condizioni soggettive, accademiche e professionali del figlio stesso;ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;ogni orfano maggiorenne a patto che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, numero 104.