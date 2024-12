Ilgiorno.it - Anziani nel mirino dei truffatori: ecco le lezioni anti-raggiro

Leggi su Ilgiorno.it

Montanaso Lombardo (Lodi), 4 dicembre 2024 – Truffe agli, una riesce e l’altra sfuma. Intanto la polizia locale corre ai ripari con incontri e il primo calendario. Doppio colpo, nella frazione Arcagna di Montanaso Lombardo e vicino al municipio ed è allarme. Inizialmente una donna di 70 anni di Arcagna, che si è trovata, per pochi minuti, in casa da sola, è stata raggiunta, di mattina, da due falsi operatori dell'acqua che, con finte divise e modi affabili, sono riusciti a entrare in casa sua perché dovevano "fare verifiche sull’impianto". La vittima, nel frattempo, si è seduta in cucina e i raggiratori le hanno aperto e svuotato la cassaforte, portandosi via gioielli e cont. Il tempo di avvertire odore di bruciato (probabilmente per l’utilizzo di un arnese capace di forzare lo scrigno) e realizzare, durante una telefonata con una parente, che qualcosa non andava, era già tardi.