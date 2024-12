Ilfattoquotidiano.it - Anna invita un fan sul palco, ma succede l’impensabile: “Non vomitare, ho l’emetofobia”, “Mi fai questo effetto” – VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Imprevisto durante il concerto di. La “vera baddie” del rap si è trovata faccia a faccia con un fan che ha manifestato lo stimolo disulfacendo vivere attimi di preoccupazione all’artista, che ha dichiarato di soffrire di “emetofobia”. Durante uno dei live del suo club tourha fatto salire suldiversi suoi ammiratori. Un’occasione per azzerare la distanza tra lei e il pubblico e per rappare insieme sulle note dei suoi successi. Questa volta, però, è successo.FAN SI SENTE MALE AL CONCERTO DI– L’artista hato un ragazzo on stage complimentandosi con lui per la collana che portava al collo. Peccato che il giovane, d’improvviso, si sia portato la mano davanti alla bocca e si sia piegato in avanti., intuito cosa stesse per accadere, si è allontanata e preoccupata ha detto al microfono: “Ti prego, non, ho, come si dice”.