Panorama.it - Vertice Nato a Bruxelles, l'Alleanza scricchiola tra crisi di governo e richieste di nuove armi

Oggi e domani asi tiene ildei ministro degli Esteri dei Paesi dell'atlantica, l'ultimo con Joe Biden come presidente Usa ma il primo nel quale si parla apertamente di possibilità di organizzare colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Con un fatto che nessuno vuole ammettere: Putin ha quasi vinto. Il tutto presieduto dal Segretario Generale della, l'ex premier olandese Mark Rutte, mentre Vladimir Putin vuole guadagnare ogni metro di territorio possibile, possibilmente per conquistare tutto il Donbass prima di sedersi a un tavolo, e Zelensky cerca il modo per entrare a far parte dellarapidamente, anche se l'non può più dare alcuna certezza a Kiev. L'Ucraina ha infatti lanciato un appello per una piena adesione all'come unica garanzia di sicurezza di fronte all'invasione russa, in vista della riunione, dichiarazione alla quale è subito seguita una risposta russa da parte del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia Ria Novosti: “L'ingresso dell'Ucraina nellasarebbe inaccettabile e un evento minaccioso, questo sarebbe assolutamente in contrasto con la nostra tesi sull'indivisibilità della sicurezza, la sicurezza di un Paese non può essere garantita a spese della sicurezza di un'altra nazione, pertanto una tale decisione è inaccettabile perché sarebbe un evento che ci minaccerebbe.