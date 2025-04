Kompany in vista di Inter Bayern | Neuer? Spero ci sia con i nerazzurri

Kompany ha parlato in vista di Inter Bayern, partita di ritorno dei quarti di Champions League. Le parole dell’allenatore del club bavareseVincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, è tornato a parlare della sfida contro l‘Inter in conferenza stampa. Il match valido per il ritorno dei quarti di Champions League andrà in scena il 16 Aprile alle ore 21:00. Questa volta i nerazzurri avranno dalla loro il fattore campo, infatti giocheranno davanti al loro pubblico che in questa occasione sarà in numero nettamente superiore e potrà essere il 12esimo uomo in campo.PAROLE – «Coman e Pavlovic sono tornati ad allenarsi? Vedremo, ma mi aspetto che non cambierà molto nelle scelte».SU Neuer – «Se ci sarà con l’Inter? Non possiamo ancora dirlo con certezza. Se ci fosse una possibilità, sarebbe molto buono per noi. Internews24.com - Kompany in vista di Inter Bayern: «Neuer? Spero ci sia con i nerazzurri» Leggi su Internews24.com di Redazioneha parlato indi, partita di ritorno dei quarti di Champions League. Le parole dell’allenatore del club bavareseVincent, tecnico delMonaco, è tornato a parlare della sfida contro l‘in conferenza stampa. Il match valido per il ritorno dei quarti di Champions League andrà in scena il 16 Aprile alle ore 21:00. Questa volta iavranno dalla loro il fattore campo, infatti giocheranno davanti al loro pubblico che in questa occasione sarà in numero nettamente superiore e potrà essere il 12esimo uomo in campo.PAROLE – «Coman e Pavlovic sono tornati ad allenarsi? Vedremo, ma mi aspetto che non cambierà molto nelle scelte».SU– «Se ci sarà con l’? Non possiamo ancora dirlo con certezza. Se ci fosse una possibilità, sarebbe molto buono per noi.

Kompany in emergenza prima di Bayern Monaco-Inter: "Proveremo anche soluzioni creative". Bayern Monaco in emergenza: Vincent Kompany non cerca alibi in vista dell’Inter. Bayern Monaco, Kompany: «All’Inter è difficile segnare 4-5 gol? Anche al Leverkusen lo era». Emergenza Bayern Monaco: tutti gli infortuni della squadra tedesca in vista della sfida di Champions contro l'Inter. Bayern Monaco, gli assenti in vista dell’Inter: out anche Musiala. Bayern Monaco, non c'è pace per Kompany: anche Ito ko in vista dell'Inter. Ne parlano su altre fonti

Kompany ci ricasca: «Bayern Monaco non ha ancora perso con l’Inter» - Vincent Kompany ha parlato alla vigilia del match di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il tecnico belga, oltre a tornare sul match - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)

Bayern Monaco, Kompany: “L’Inter ha giocato una grande partita. Pesa l’assenza di Musiala” - Le parole di Vincent Kompany al termine della prima partita valida per i quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter ... (gianlucadimarzio.com)

Kompany in emergenza prima di Bayern Monaco-Inter: “Proveremo anche soluzioni creative” - Kompany non rivela nessuna anticipazione sulla possibile formazione del Bayern: "Dall'inizio della stagione non ho mai detto chi scenderà in campo ... (fanpage.it)