Stalking e aggressione revocati i domiciliari a Nello Malinconico

domiciliari nei confronti di Nello Malinconico, quarantunenne residente a Monteforte Irpino, coinvolto nei fatti occorsi lo scorso 5 marzo e. Avellinotoday.it - Stalking e aggressione, revocati i domiciliari a Nello Malinconico Leggi su Avellinotoday.it Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, dott. Fabrizio Ciccone, ha disposto la revoca della misura cautelare degli arrestinei confronti di, quarantunenne residente a Monteforte Irpino, coinvolto nei fatti occorsi lo scorso 5 marzo e.

