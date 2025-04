L’ufficio del procuratore di Milano indaga 12 giocatori a causa di piattaforme di gioco illegali

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-11 12:39:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Il caso che ha portato Sandro Tonali e Nicoló Fagioli Non essere in grado di giocare a calcio, quasi un intero corso adelle scommessecontinua a parlare sulla stampa, secondo cosa ha pubblicato venerdì il giornale italiano Corriere Della Sera.Fino a 12di calcio sarebberoti dalla Procura del Milan Dopo che il sentiero hato nelle indagini giudiziarie del processo che hanno portato al centrocampista del Newcastle a 10 mesi nel bacino di secco e quello della Fiorentina, sette. I nomi che dà il mezzo di cui sopra non sono molto meno sconosciuti, al contrario. Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin Weston McKennie, Argentine Leandro Paredes o Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele RiccIo, quindi per la dozzina di atleti che, è chiaro, non sono che abbiano optato o venduto qualsiasi