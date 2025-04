Juventusnews24.com - Tudor Thiago Motta, presente e passato della Juve potevano e possono interessare a quella squadra italiana! L’annuncio del giornalista

di RedazionentusNews24, l’attuale allenatoree l’ex tecnico bianconero in lizza per? ArrivadelIl canale You Tube di Calciomercato.it ha ospitato ilde L’Eco di Bergamo, Filippo Maggi. Il collega ha menzionato come l’Atalanta abbia pensato atecnicoper preparare il post Gasperini. Ogni riferimento è puramente casuale nei confronti di Igore di, come si evince dalle seguenti parole.ATALANTA – «Se non fosse andato a Torino, ci sarebbe stato lui in pole position. Il croato permetterebbe di non dare una rottura con le impostazioni di questi nove anni di Gasperini, e poi c’è un rapporto di grande stima con Tony D’Amico. Ad esempio, sull’arrivo di Kolasinac ha giocato un ruolo importante anche l’allenatorentus, che lo ha consigliato caldamente all’Atalanta».