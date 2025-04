Terzo mandato governatori | la Corte dice no a De Luca e Zaia

in Campania ha avuto un presante effetto boomerang. Ha trascinato con sè anche la possibilità di Luca Zaia di restare saldo alla poltrona della Regione Veneto. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'incostituzionalità della legge approvata dalla Regione Campania che avrebbe consentito al presidente della Giunta regionale, già in carica per due mandati consecutivi, di candidarsi per una terza volta.Perché è stato contestato il Terzo mandatoAl centro della querelle giudiziaria tra il Governo e la Regione Campania c'era una norma approvata nel novembre 2023 dal Consiglio regionale campano. La legge regionale, modificando la normativa vigente, stabiliva che il computo dei mandati del presidente in carica dovesse partire dal mandato in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa.

