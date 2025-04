Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco “può stare senza ossigeno” e ha ripreso gli incontri: “Tra un po’ sarà con noi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“tra un po’con noi, partecipe della vita della sua Chiesa”. Sono le parole di fiducia nella ripresa del pontefice, a lungo ricoverato per una polmonite al Policlinico Gemelli di Roma, con le quali padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, ha aperto la sua predica di Quaresima per la Curia, nell’Aula Paolo VI.Conferme sullo stato di salute di Jorge Mario Bergoglio sono arrivate anche dalla sala stampa vaticana. “Ilcontinua la convalescenza regolare e allo stesso tempo ci sono dei miglioramenti che si notano con le uscite degli ultimi giorni (ieri è stato contento di andare in Basilica e salutare le persone) sia per quanto riguarda la fisioterapia motoria e respiratoria. Ilpuòper lunghi periodi e, l’altro giorno, nell’incontro con Re Carlo non ha usato i naselli.