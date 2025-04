Lettera43.it - Bonus vacanze 2025, tutte le agevolazioni previste per l’estate

L’Inps ha lanciato il bando per dueper poter usufruire di soggiorni estivi per ledel, destinati sia a pensionati che a studenti. Scopriamo insieme i dettagli dei programmi e come partecipare.Iestivi per le1. Soggiorni estivi per pensionati: estate INPSieme SeniorDue turiste in riva al mare (Getty Images).L’Inps offre ai pensionati l’opportunità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane, grazie al bando Estate INPSieme Senior. I soggiorni si terranno tra luglio e settembree comprendono alloggio, vitto, gite, escursioni e copertura assicurativa. I pensionati potranno beneficiare di un contributo che copre completamente o parzialmente il costo del soggiorno, a seconda del reddito Isee, con un rimborso che varia dal 65 per cento al 100 per cento.