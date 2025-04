Michael B Jordan ti farà tremare | Ecco The House of Last Resort il suo nuovo film horror!

Leggi su Mistermovie.it

Preparati, perchéB.sta per portarti nel mondo dell'con il suoprogetto, "Theof"! Mentre attendiamo con ansia il suo ritorno in "Sinners", diretto da Ryan Coogler,ci sorprende con unche promette brividi e suspense. Un Incubo in Sicilia: La Trama che ti terrà sveglioLa Outlier Society, la casa di produzione diB., ha acquisito i diritti del romanzo di Christopher Golden, "Theof". Immagina: una giovane coppia americana si trasferisce in un pittoresco borgo siciliano attratta dall'iniziativa di vendere case a un euro. Ma la loro nuova casa nasconde segreti oscuri: catacombe murate, sussurri inquietanti e una storia terrificante pronta a svelarsi. Ti sei già spaventato, vero? Christopher Golden: Il Maestro dell'Orrore dietro le QuinteChristopher Golden, autore bestseller e vincitore di premi prestigiosi, adatterà il suo romanzo per il grande schermo.