Scommesse illegali | i calciatori coinvolti i finti acquisti di Rolex i prestiti dei compagni a Fagioli

Pagavano i debiti di gioco con bonifici ad una gioielleria, fingendo di acquistaree altri orologi di lusso, inell’indagine della procura di Milano su un presunto giro disu eventi sportivi ma non partite di calcio. I pagamenti dellemascherati con acquisto orologi di lussoI pagamenti per leclandestine venivano mascherate come acquisto di orologi e “monili di lusso” in una gioielleria di Milano. Lo ha svelato inchiesta della guardia di finanza che vede indagati numerosidi Serie A e ha ricostruito come i “pagamenti a saldo dei debiti di gioco” avvenissero attraverso la gioielleria Elysium di Milano, di cui i pm chiedono il sequestro preventivo. Il sistema prevedeva “finte vendite da parte della gioielleria di orologi” e gioielli mai consegnati, fa sapere il Procuratore Marcello Viola in una nota, da usare come “causale” per il bonifico emesso dagli scommettitori a saldo del debito contratto per leeffettuate sulle piattaforme”.