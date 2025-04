Tania Bellinetti cade dal terzo piano e muore ricercato il compagno La 48enne aveva denunciato i maltrattamenti | si attende l' autopsia

Tania Bellinetti cade dal terzo piano e muore, ricercato il compagno. La 48enne aveva denunciato i maltrattamenti: si attende l'autopsia - Non è ancora stata fissata, ma sarà eseguita la prossima settimana l'autopsia per chiarire le cause della morte di Tania Bellinetti, la cassiera 48enne morta martedì 8 ... (leggo.it)

BOLOGNA Cade dal terzo piano. Lei morta, il compagno sparito - Una morte misteriosa, un suicidio a cui nessuno sembra credere. In via Tolstoj, alla periferia di Bologna, i vicini di Tania Bellinetti non si danno pace: "Lei non si sarebbe mai uccisa". Martedì sera ... (msn.com)

Bologna, Tania Bellinetti cade dal terzo piano e muore: ricercato il compagno. La 48enne era madre di due bimbi - Quello che martedì sembrava un caso di suicidio, ha preso in poche ore contorni diversi. La polizia indaga sulla morte di Tania Bellinetti, caduta martedì sera dal terzo ... (msn.com)