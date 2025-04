De Laurentiis porta il Comune di Napoli in tribunale | il motivo dello scontro

Napoli ed il Comune di Napoli vivono una "relazione" fatta di alti e bassi. Se da un lato le trattative per il restyling dello stadio sembra camminare spedito verso un accordo che possa mettere d'accordo entrambe le parti, dall'altro c'è una questione che potrebbe creare nuove tensioni tra il club di Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli.Al centro della questione ci sarebbe un pagamento di 240mila euro versato dal Napoli nelle casse comunali per le 25 partire disputate dagli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. Una decisione presa dal patron azzurro con l'obiettivo di evitare pignoramenti ne confronti della società. Il motivo? Il regolamento approvato nel 2023 dal consiglio comunale secondo cui, in conformità con una legge del 2017, i vigili urbani debbano essere pagati dai privati durante gli eventi.

