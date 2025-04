Milan attesa per il Ds | Tare in prima linea ma Furlani non ha scelto

Fabio Paratici era il prescelto per il ruolo di Direttore sportivo del Milan da parte di Giorgio Furlani. L'accordo totale tra le parti, raggiunto, con il blitz londinese da parte dell'Amministratore delegato rossonero, non è però bastato per la fumata bianca. Di fatto mancavano solo le firme, con l'ex Juventus che aveva accettato l'inserimento delle clausole necessarie a tutelare il Diavolo in vista dell'udienza del prossimo 15 aprile, ma non è bastato. La squalifica fino al 20 luglio alla fine è pesata così come tutte le pressioni mediatiche (e non solo) per far salTare il banco.

