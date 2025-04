Justcalcio.com - Progetto da € 50 milioni per portare la stella canadese a San Siro

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-11 10:11:00Non ci risultano ancora al momento smentite a seguito di quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web:TransferMarketWeb.com© foto www.imagephotoagency.itL’Inter sta intensificando i loro sforzi nel mercato dei trasferimenti e mentre l’elenco degli obiettivi è breve, è pieno di ambizione. Secondo La Gazzetta Dello Sport, i Nerazzurri stanno monitorando l’attaccante argentino di Bologna Santiago Castro, che ha impressionato nelle ultime settimane. Tuttavia, prenderlo lontano dal Rossoblù non sarà facile e dipende in gran parte da come Bologna finisce la loro stagione.In cima alla lista dei desideri di Inter, tuttavia, rimane Jonathan David. L’attaccante Lille è stato a lungo ammirato dal club e l’Inter non è tornato indietro in gara. Solo dieci giorni fa, prima del loro derby Coppa Italia, i dirigenti del club hanno tenuto nuovi colloqui con i rappresentanti del, un chiaro segno che il loro interesse è molto vivo.