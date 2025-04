Ilfattoquotidiano.it - Russia, la guerra giova all’oligarchia: ecco i nuovi super ricchi. 146 tycoon gestiscono 580 miliardi

Nonostante la muraglia di sanzioni occidentali imposte contro Mosca dal blocco Ue e Usa, nonostante la– che va avanti dal 2022 ininterrottamente -, nonostante l’inflazione che spezza le gambe alla classe media da Mosca a Vladivostok, idella Federazione sono diventati ancora più. Di miliardari in, anzi, ce ne sono di. In totale irussi in questo 2025 sono 146 euna fortuna complessiva di 580(l’anno scorso erano “solo” 537). Non c’è stato nessun rogo nei loro depositi: anzi, qualcuno i suoi tesori li ha perfino ampliati. Per alcuni non c’è stata entità del danno, ma solo di guadagni, da calcolare.la lista egli oligarchi – Con una fortuna che sfiora i 29, Vagit Alekperov, proprietario del colosso energetico Lukoil, è l’uomo più ricco di tutta la Federazione.