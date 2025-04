Perugia offensiva anti-cristiana | tre tunisini aggredirono un connazionale convertito Arrivano le condanne

tunisini, arrestati lo scorso anno dalla Polizia di Stato di Perugia insieme a personale della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, perché ritenuti responsabili di una violenta aggressione nei confronti di un giovane connazionale, 'accusato' di aver intrapreso un percorso di conversione alla religione cattolica. Nel corso dell'aggressione la vittima era stata anche rapinata di una catenina.Perugia, tunisini condannati per violenzaUno dei tre tunisini è stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione ed al pagamento di 800 euro di multa; gli altri due sono stati condannati alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione oltre che al pagamento di 1.200 euro di multa ciascuno. I tre sono stati inoltre condannati ed interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e ne è stata ordinata l'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.

Perugia, offensiva anti-cristiana: tre tunisini aggredirono un connazionale convertito. Arrivano le condanne. Ne parlano su altre fonti

