Secoloditalia.it - Dacci oggi la nostra polemica surreale. Orsini loda Meloni, ma il Pd strepita: «Scappa dagli imprenditori»

Ladel giorno sollevata dal Pd è sulla presunta “fuga” di Giorgia, per andare «a baciare – sostengono i dem – la pantofola di Trump». Il pretesto è l’annullamento della visita al Salone del Mobile di Milano, comunicato nella serata di ieri da Palazzo Chigi. La presidenza del Consiglio non ha rilasciato dettagli sulla motivazione, ma è ampiamente accredita l’idea che il premier stia lavorando a testa bassa sulla preparazione del delicato colloquio con il presidente Donald Trump, fissato per i 17 aprile a Washington, che la vede di fatto con un incarico informale anche di testa di ponte per l’Ue. Oltre alla cornice in cui si consumano e al fatto che martedì il premier ha avuto ben tre incontri con le categorie produttive di fronte alle quali ha messo sul tavolo 25 miliardi di sostegno alle imprese, a rendere particolarmente lunari gli attacchi del Pd c’è il fatto che proprioil presidente di Confindustria, Emanuele, ha sottolineato l’importanza del ruolo del premier nelle trattative sui dazi.