Ilgiorno.it - Blocco dei cancelli alla logistica Number One: la protesta per le lettere di sospensione a tempo indeterminato

Codogno (Lodi), 11 aprile 2025 –dei camion in entrataOne di Codogno, ubicata in via Pertini all'interno del polo produttivo Mirandolina: questa mattina, attorno alle 9, infatti ,un gruppo di lavoratori sotto le bandiere del sindacato Si Cobas hanno inscenato un presidio davanti ainon facendo passare i mezzi pesanti all'interno della ditta. Un gruppo di poco più di una decina di lavoratori hato dopo aver ricevutodiper questioni che ai lavoratori ieri mattina erano ancora ignote (gli addetti coinvolti non hanno firmato le missive per ricevuta) e comunque riguardanti contestazioni per questioni interne, a quanto pare diverse per ogni singolo lavoratore. A quanto sembra, i problemi erano sorti da, almeno da gennaio.