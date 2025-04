Sport.quotidiano.net - Serie A, 32° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 11 aprile 2025 – Archiviati gli impegni nelle coppe europee, è di nuovo tempo diA, giunta alla 32°, che verrà inaugurata da Udinese-Milan, unico duello in programma di venerdì. La capolista Inter scende in campo di sabato contro il Cagliari, così come la Juventus, che ospita il Lecce. I piatti forti del menù arrivano la domenica: nel lunch match sono protagoniste Atalanta e Bologna, mentre nel posticipo serale si sfidano Lazio e Roma. Due partite queste che mettono in palio punti pesanti in chiave Europa. La Fiorentina attende il Parma, mentre il Napoli chiude il turno lunedì contro l'Empoli. A completare il quadro ecco Venezia-Monza, Hellas Verona-Genoa e Como-Torino. Il programma dellevederle Udinese-Milan: venerdì 11 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Venezia-Monza: sabato 12 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Inter-Cagliari: sabato 12 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Juventus-Lecce: sabato 12 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Atalanta-Bologna: domenica 13 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Hellas Verona-Genoa: domenica 13 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Fiorentina-Parma: domenica 13 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Como-Torino: domenica 13 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Lazio-Roma: domenica 13 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Napoli-Empoli: lunedì 14 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn LeUdinese-Milan Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca.