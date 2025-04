Infortunio Buongiorno tegola per il Napoli Guai in vista della volata scudetto

Infortunio Buongiorno, tegola per il Napoli. Il club partenopeo perde una pedina importante in vista della volata scudetto con l'Inter. Brutte notizie in casa Napoli, il difensore azzurro Buongiorno starà fuori per un po' causa Infortunio. Oggi è arrivato il comunicato del club partenopeo che rivela l'entità del problema. Tegola quindi per Antonio Conte che con la sua squadra sta cercando di insediare l'Inter nella lotta scudetto. Il club di De Laurentiis spera in un passo falso dei nerazzurri che nel pomeriggio di sabato saranno impegnati nel match contro il Cagliari, distanti dalla vetta tre punti i partenopei cercheranno anche di sfruttare la stanchezza che potrebbe derivare dai numerosi impegni nelle coppe che ha la squadra di Inzaghi e un calendario sicuramente più semplice che avvantaggia, da questo punto di vista, il Napoli.

