La Rai diffida il Comune di Sanremo

L’acceso tira e molla tra la Rai e la città di, riguardante le prossime edizioni del Festival, continua senza esclusione di colpi. L’ufficio legale dell’emittente televisiva ha fatto sapere di averto illigure dal concedere in licenza i marchi della competizione canora -ovvero «Festival di» e «Festival della Canzone Italiana» – a beneficio di altre reti. Gli avvocati di Viale Mazzini hanno specificato: «I marchi del Festival sono legati al format di Rai e in nessun caso possono essere utilizzati da altre emittenti televisive».Il provvedimento è arrivato a seguito della delibera della giunta comunale, che ha deciso «di dare mandato al consulente legale incaricato di costituirsi in giudizio, per conto dell’amministrazione comunale, contro i ricorsi che Rai e Je srl hanno proposto per l’annullamento della delibera di indirizzo dello scorso marzo».