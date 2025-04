Graziano Mesina scarcerato per motivi di salute

Graziano Mesina, il noto esponente del banditismo sardo, è stato scarcerato. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l’istanza di differimento pena per motivi di salute presentata dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier per una grave patologia da cui è affetto l’83enne. Lapresse.it - Graziano Mesina scarcerato per motivi di salute Leggi su Lapresse.it , il noto esponente del banditismo sardo, è stato. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l’istanza di differimento pena perdipresentata dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier per una grave patologia da cui è affetto l’83enne.

