Elenchi aggiuntivi I fascia GPS 2025 26 | accesso anche per i diplomati magistrale 2001 02

Il Decreto Ministeriale n. 19 del 26 febbraio 2025 disciplina l'aggiornamento degli Elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) per l'anno scolastico 2025/2026. Si tratta di una misura transitoria prevista in attesa della ricostituzione completa delle GPS, come stabilito dall'articolo 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024. Questi Elenchi riguardano sia il personale docente che quello educativo.

