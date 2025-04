Juventusnews24.com - Mercato Juve, Vlahovic può dare il “la” all’assalto a questi due giocatori: a Torino sono convinti di questo! Come stanno le cose

Nel suo editoriale redatto per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto sul. Ecco qualigli obiettivi per l'attacco bianconero, che può essere rivoluzionato solo con l'uscita di Dusan Vlahovic – «Il "tappo" da far saltare è ovviamente legato all'uscita di Dusan, che in assenza di un rinnovo con revisione sull'ingaggio che sembra lontanissimo allo stato attuale, nella prossima stagione vestirà una maglia diversa da quella bianconera.A tal proposito, tornano attuali due soluzioni delle quali parlammo già all'inizio del mese di dicembre. Da una parte Ademola Lookman, che vedrà inevitabilmente terminare la sua avventura a Bergamo al termine dicampionato, e dall'altra Victor Osimhen.