Ilaria Sula sequestrate le ciabatte della madre di Mark Samson Il padre della ragazza | Le sue scuse non esistono Mi disse che l’amava

Leggi su Open.online

Durante il sopralluogo effettuato ieri, dai poliziottiSquadra Mobile di Roma nell’appartamento diin via Homs, nel quartiere Africano, sono statedelledel 23enne che sarebbero sporche di sangue. Lo apprende l’agenzia di stampa AGI. Saranno analizzate dai tecnici specializzati con l’obiettivo di isolare delle tracce di sangue che potrebbero appartenere a. Nors Manlapaz ha ammesso di aver aiutato il figlio a pulire il sangue dopo l’omicidio. Ma resta da capire come sia stato trasportato il corpofino all’automobile. Secondo la procuraha ucciso l’ex la sera del 25 marzo. Ovvero quando si è presentata a casa per portargli i vestiti e l’anello di fidanzamento. E in quel frangente entrambi i genitori sarebbero stati presenti nei 50 metri quadri dell’immobile.