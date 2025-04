Basket Milano saluta l' Eurolega travolgendo il Baskonia 111-88

Milano, 10 aprile 2025 – L’EA7 Emporio Armani Milano si confeda dall’Eurolega con una vittoria: nell’ultimo turno della regular season e senza ormai più nulla da chiedere alla classifica, infatti, l’Olimpia ha sfoderato una prova di grande spessore imponendosi sul Baskonia Vitoria con un un perentorio 111-88, al termine di una una gara che la compagine guidata da coach Ettore Messina ha condotto per tutto l’arco dei 40’, arrivando a toccare persino il +33 a inizio ripresa. A trascinare l’EA/ Emporio Armani Milano ci ha pensato il tandem formato da uno straripante Zach LeDay (32 punti siglati con il 60% al tiro e conditi con 5 rimbalzi) e Nikola Mirotic, il quale ha chiuso in doppia doppia grazie ai 23 punti segnati e agli 11 rimbalzi catturati. Più che positivo, però, anche l’apporto di Armoni Brook (18 punti con 4/6 da oltre l’arco dei 6. Sport.quotidiano.net - Basket, Milano saluta l'Eurolega travolgendo il Baskonia 111-88 Leggi su Sport.quotidiano.net , 10 aprile 2025 – L’EA7 Emporio Armanisi confeda dall’con una vittoria: nell’ultimo turno della regular season e senza ormai più nulla da chiedere alla classifica, infatti, l’Olimpia ha sfoderato una prova di grande spessore imponendosi sulVitoria con un un perentorio 111-88, al termine di una una gara che la compagine guidata da coach Ettore Messina ha condotto per tutto l’arco dei 40’, arrivando a toccare persino il +33 a inizio ripresa. A trascinare l’EA/ Emporio Armanici ha pensato il tandem formato da uno straripante Zach LeDay (32 punti siglati con il 60% al tiro e conditi con 5 rimbalzi) e Nikola Mirotic, il quale ha chiuso in doppia doppia grazie ai 23 punti segnati e agli 11 rimbalzi catturati. Più che positivo, però, anche l’apporto di Armoni Brook (18 punti con 4/6 da oltre l’arco dei 6.

