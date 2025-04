Dopo The Voice Senior Sonia Davis sale sul palco del Naima Club con il tributo a Tina Turner

Naima Club di Forlì ospita Sonia Davis, Dopo il successo della sua partecipazione a The Voice Senior. Davis e la sua tribute band per l'occasione propongono un concerto dedicato alla grande Tina Turner con alcuni dei suoi brani di più grande successo. Il concerto inizia alle. Forlitoday.it - Dopo The Voice Senior Sonia Davis sale sul palco del Naima Club con il tributo a Tina Turner Leggi su Forlitoday.it Venerdì 11 aprile ildi Forlì ospitail successo della sua partecipazione a Thee la sua tribute band per l'occasione propongono un concerto dedicato alla grandecon alcuni dei suoi brani di più grande successo. Il concerto inizia alle.

