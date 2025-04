Ranieri Il mio ultimo derby da tecnico il massimo per la Champions

Ranieri, in conferenza stampa in vista del derby contro la formazione di Baroni, reduce dal 2-0 subìto contro il Bodo Glimt in Norvegia in Europa League. “Se questo sarà il mio ultimo derby solo da allenatore della Roma? Sì, ho detto che smetto. Questo è il mio ultimo derby da allenatore.”, le parole del tecnico giallorosso e consigliere della famiglia Friedkin. Sull’indiscrezione di Patrick Vieira come suo possibile sostituto, è secco il : “Non parlerò mai più di allenatori”. Unlimitednews.it - Ranieri “Il mio ultimo derby da tecnico, il massimo per la Champions” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “A parte Dybala e Saud, sono tutti disponibili. Mi aspetto la Lazio che conosciamo: una squadra forte, viva, con buone individualità e un buon gioco corale. La sconfitta col Bodo? A quelle latitudini con quel freddo e quel tipo di campo paghi perchè non sei abituato, ma credo che la Lazio possa ribaltarla all’Olimpico”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Claudio, in conferenza stampa in vista delcontro la formazione di Baroni, reduce dal 2-0 subìto contro il Bodo Glimt in Norvegia in Europa League. “Se questo sarà il miosolo da allenatore della Roma? Sì, ho detto che smetto. Questo è il mioda allenatore.”, le parole delgiallorosso e consigliere della famiglia Friedkin. Sull’indiscrezione di Patrick Vieira come suo possibile sostituto, è secco il : “Non parlerò mai più di allenatori”.

