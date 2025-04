Primacampania.it - Poste Italiane: Torniamo a scrivere per trasmettere emozioni. L’ufficio di Pomigliano d’Arco accoglie gli studenti dell’I.C. Catullo

– Ieri, (’ufficio postale diha aperto le porte a quattro classi.C.– Sulmona. Durante l’evento filatelico dedicato alle festività pasquali, glihanno scritto e affrancato le cartoline prodotte daper la Pasqua 2025, inviando i loro auguri alle persone care. Alla presenza della presidestituto nonché assessore all’ambiente Maria Rosaria Toscano, dell’assessore alla cultura e all’istruzione Giovanni Russo e del vicesindaco Domenico Leone, alle ore 12 si è tenuta la cerimonia dell’annullo con timbro filatelico dedicato alla Pasqua 2025. La dirigentestitutoha accompagnato i suoi alunni in questa mattinata alla scoperta della filatelia e della scrittura: «Siamo molto grati aper averci dato l’opportunità di far conoscere ai nostril’importanza della scrittura come mezzo per