Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna, 8 nuove macchine per controlli più rapidi in vista dell’estate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 aprile 2025 -dei bagagli a mano piùindel picco previsto per la stagione estiva. Stamattina sono stati inaugurate le ottoradiogene ‘C3’ a scansione tridimensionale dell’Marconi, capaci di processare un numero maggiore di passeggeri. Come funzionano leLepermettono al passeggeri di effettuare le consuete procedure di ispezione all’ingresso della sala imbarchi senza dover togliere dal bagaglio a mano i dispositivi elettronici, con una riduzione dei tempi di attesa e maggioretà di tutte le procedure. Ad ogni nuovo apparecchio si accompagna una nuova linea automatica per il trasporto della vaschette utilizzate per riporre gli oggetti sottoposti a. Per ora non ci saranno cambiamenti, invece, nelle regole internazionali per il trasporto dei liquidi, sebbene lesiano già pronte peraccurati anche senza doverli estrarre dal bagaglio a mano.