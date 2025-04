La partita della Siria tra Turchia e Israele spazio alla diplomazia ma Netanyahu avvisa Erdogan | No a postazioni militari che ci minaccino

Siria agli inizi dello scorso dicembre – grazie al decennale sostegno da parte della Turchia del gruppo islamista che ora guida il governo di transizione di Damasco – una delegazione turca e una israeliana si sono incontrate in Azerbaigian. I colloqui di due giorni fa sono stati messi a punto allo scopo di prevenire incidenti indesiderati mentre le forze armate di entrambi i Paesi operano in Siria.Turchia e Israele, apparentemente in pessimi rapporti dopo le accuse reciproche sulla guerra nella Striscia di Gaza, hanno ringraziato l’Azerbaigian e il suo presidente-autocrate Ilham Aliyev per “aver ospitato questi importanti colloqui” e hanno aggiunto che durante l’incontro “ciascuna parte ha presentato i propri interessi nella regione e ha concordato di proseguire il percorso del dialogo al fine di mantenere la stabilità e sicurezza”. Ilfattoquotidiano.it - La partita della Siria tra Turchia e Israele, spazio alla diplomazia ma Netanyahu avvisa Erdogan: “No a postazioni militari che ci minaccino” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Per la prima volta dopo il 7 ottobre 2023 e la defenestrazione del dittatore Bashar Assad inagli inizi dello scorso dicembre – grazie al decennale sostegno da partedel gruppo islamista che ora guida il governo di transizione di Damasco – una delegazione turca e una israeliana si sono incontrate in Azerbaigian. I colloqui di due giorni fa sono stati messi a punto allo scopo di prevenire incidenti indesiderati mentre le forze armate di entrambi i Paesi operano in, apparentemente in pessimi rapporti dopo le accuse reciproche sulla guerra nella Striscia di Gaza, hanno ringraziato l’Azerbaigian e il suo presidente-autocrate Ilham Aliyev per “aver ospitato questi importanti colloqui” e hanno aggiunto che durante l’incontro “ciascuna parte ha presentato i propri interessi nella regione e ha concordato di proseguire il percorso del dialogo al fine di mantenere la stabilità e sicurezza”.

