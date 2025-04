Lavori di manutenzione stop all' erogazione idrica a Salerno | la mappa dei disagi

manutenzione straordinaria sulla rete idrica, Salerno Sistemi ha comunicato che giovedì 17 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a partire dalle ore 10.00 fino alle 15.00 in via Alda Borrelli e nelle seguenti strade adiacenti: via Gabriello Altilio, via. Salernotoday.it - Lavori di manutenzione, stop all'erogazione idrica a Salerno: la mappa dei disagi Leggi su Salernotoday.it Per consentire un intervento distraordinaria sulla reteSistemi ha comunicato che giovedì 17 aprile sarà sospesa l’dell’acqua a partire dalle ore 10.00 fino alle 15.00 in via Alda Borrelli e nelle seguenti strade adiacenti: via Gabriello Altilio, via.

