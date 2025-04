Cina | aumenta dazi aggiuntivi a 125% su prodotti USA importati

Cina aumentera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti al 125%, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la mossa degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi al 125%. La commissione ha dichiarato che l’imposizione da parte degli Stati Uniti di dazi eccessivamente elevati nei confronti della Cina viola gravemente le regole economiche e commerciali internazionali, va contro le leggi economiche di base e il buon senso, e non e’ altro che bullismo e coercizione unilaterali. Secondo la commissione, anche se gli Stati Uniti imponessero dazi ancora piu’ alti, non avrebbero piu’ senso economico e finirebbero per passare alla storia economica mondiale come una barzelletta. Romadailynews.it - Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 125% su prodotti USA importati Leggi su Romadailynews.it A partire da domani, laaumentera’ isuidagli Stati Uniti al, ha annunciato oggi la Commissione per idoganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la mossa degli Stati Uniti dire i “reciproci” sulle importazioni cinesi al. La commissione ha dichiarato che l’imposizione da parte degli Stati Uniti dieccessivamente elevati nei confronti dellaviola gravemente le regole economiche e commerciali internazionali, va contro le leggi economiche di base e il buon senso, e non e’ altro che bullismo e coercizione unilaterali. Secondo la commissione, anche se gli Stati Uniti imponesseroancora piu’ alti, non avrebbero piu’ senso economico e finirebbero per passare alla storia economica mondiale come una barzelletta.

