Ricostruzione post alluvione la Provincia assume due tecnici | domande entro il 24 aprile

C’è tempo fino alle 12 del 242025 per la presentazione delledi partecipazione alla selezione delladi Modena per la copertura a tempo determinato di duei che rispondano al profilo professionale di funzionario tecnico (ingegnere, architetto o geologo) per attività.

