Deportivo Alaves contro Real Madrid

Anteprima della partita per Il Real Madrid è tornato in azione di Laliga domenica quando viaggiano a Deportivo Alaves. Los Blancos è rimasto sbalordito dall'Arsenal in Champions League a metà settimana e spera di rimbalzare prima della gamba di ritorno in Spagna la prossima settimana. Le cose sono tutt'altro che calme nella capitale spagnola. Le recenti esibizioni di Madrid sono state all'altezza delle aspettative, con una forma scadente che ora si traduce in risultati negativi. Una sconfitta per la casa per 2-1 a Valencia è stata seguita da una perdita questo fine settimana potrebbe aumentare le preoccupazioni, spingendo Los Blancos più vicino a quella che potrebbe essere considerata una crisi, sebbene dagli alti standard stabiliti al Santiago Bernabeu.

