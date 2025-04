Ilfattoquotidiano.it - Graziano Mesina scarcerato per motivi di salute: l’ex bandito sardo trasferito al reparto di Pp San Paolo di Milano

“Gli è stata diagnosticata una patologia oncologica che si è ormai diffusa, incurabile, in fase terminale“. Con questa dichiarazione specifica le legali di– Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier – hanno reso pubbliche le condizioni didel loro assistito, a causa delle quali è stata accolta l’istanza di differimento pena didal carcere al “di Pp Sandi” presentata al tribunale di sorveglianza di. A renderlo noto all’Ansa sono state proprio le legali che già da tempo si battevano affinché l’83enne, ex primula rossa del banditismo, ottenesse il differimento della pena perumanitari. In una nota, le difese denunciano la “gravissima situazione” dell’assistito, precisando che, sebbene le sue condizioni fossero già precarie, negli ultimi due mesi si sono ulteriormente aggravate.