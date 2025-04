Secoloditalia.it - Confindustria “benedice” la missione della Meloni da Trump: “Può essere lei il ponte tra Usa e Ue”

Emanuele Orsini guarda a Washington ma parla all’Europa. «Sono convinto che serva calma. Dobbiamo costruire un percorso ordinato con gli Stati Uniti» – afferma il presidente di– e non ha dubbi: «Sono certo che trattando uniti come Europa si arriverà a un risultato». È in quest’ottica che la visita di Giorgia, attesa per il 17 aprile, viene definita «necessaria per l’Europa», nella prospettiva di «costruire untra Usa e Ue». Una posizione che trova eco anche a Bruxelles e viene accolto con consenso trasversale. Da Ursula von der Leyen a Manfred Weber, fino agli ambienti istituzionali e diplomatici di tutto il continente, si guarda con favore allapremier, considerata una mossa strategica per rinsaldare l’asse euro-atlantico.: “L’Italia sarà centrale nel nuovo ordine mondiale”Dal palco del Made in Italy Day, arriva un annuncio importante «Siamo pronti a lanciare una piattaforma, nella nostra Assemblea del 27 maggio, dove daremo evidenzacapacità del nostro Paese di poter incrementare il nostro export di 626 miliardi».