Veneziatoday.it - Espulso a 22 anni, arrivato in Veneto orientale senza alcun documento

Leggi su Veneziatoday.it

Lo hanno trovato ini carabinieri, durante un controllo a Eraclea, ma non hanno potuto sapere nulla di un ventenne straniero che si aggirava nella località balneare finché non sono stati fatti tutti gli accertamenti. Non aveva infatticon sé e neppure da.