Trapianti, allarme anestesisti: "Il 40% degli italiani dice no alla donazione di organi".

L’allarme dell’associazione anestesisti-rianimatori: “Il 40% della popolazione dice no alla donazione di organi” - Il 40% delle 950mila persone che hanno rinnovato la carta d'identità si è esplicitamente opposto alla donazione degli organi. Questo l'allarme di Siaarti che rivendica: "Un semplice sì può moltiplicar ... (sienanews.it)

