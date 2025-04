Beccato mentre tenta un furto a Bologna | in tasca aveva un tirapugni elettrico con torcia e taser integrato

Bologna per tentato furto e porto abusivo di armi, trovato con un tirapugni-taser. Notizie.virgilio.it - Beccato mentre tenta un furto a Bologna: in tasca aveva un tirapugni elettrico con torcia e taser integrato Leggi su Notizie.virgilio.it Un cittadino albanese è stato denunciato apertoe porto abusivo di armi, trovato con un

Beccato mentre tenta un furto a Bologna: in tasca aveva un tirapugni elettrico con torcia e taser integrato. Beccato mentre tenta il furto in una macchina in sosta: arrestato. Beccato mentre cerca di rubare dentro una casa ad Ardore marina. Tentato furto alle prime luci dell'alba, ladro beccato all'interno del negozio. Tenta di rubare una Fiat Panda, un passante avverte i carabinieri e lo fa arrestare. Beccato mentre cerca di rubare dei videogiochi e… con le chiavi di un’auto rubata nelle mutande. Ne parlano su altre fonti

Beccato mentre tenta un furto a Bologna: in tasca aveva un tirapugni elettrico con torcia e taser integrato - Un cittadino albanese è stato denunciato a Bologna per tentato furto e porto abusivo di armi, trovato con un tirapugni-taser. (virgilio.it)

Beccato mentre cerca di rubare dentro una casa ad Ardore marina - Un tentato furto in abitazione si è verificato sul lungomare di Ardore. Un uomo avrebbe forzato e danneggiato il cancello di un’abitazione per poi introdursi all’interno dopo aver scassinato ... (msn.com)

Genova, beccato a rubare in un cantiere: in casa aveva un arsenale di ponteggi, trapani e server rubati - Un 64enne di Genova è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione dopo essere stato sorpreso a rubare. (virgilio.it)