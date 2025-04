Oasport.it - Ambesi: “Le parole di Federica Pellegrini su Sinner? Ne esce male. Musetti al crocevia della carriera”

Leggi su Oasport.it

Massimilianoha analizzato il confronto tra Matteo Berrettini e Lorenzoal Masters 1000 di Montecarlo durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “L’attesa non è stata ripagata perché uno dei due giocatori è arrivato in condizioni di difficoltà, poi bisognerebbe capire esattamente quale fosse il problema. L’altro ha impostato correttamente la partita e l’ha portata a casa, affrontando l’impegno in maniera ordinata, ma dall’altra parte c’era un avversario in netta difficoltà, non saprei dire se fisica, psicologica o entrambe“.Il telecronista di Eurosport si è soffermato su Lorenzo, atteso dal quarto di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas sulla terra rossa del Principato: “La partita di oggi è il, se vince oggi si aprono scenari incredibili e potrebbe addirittura arrivare numero 7 del mondo, è un’opportunità di un certo rilievo e il fatto che arrivi all’iniziostagione sulla terra rossa vale doppio o addirittura triplo.