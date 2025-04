Mistermovie.it - Pepper Potts Torna nell’MCU? Gwyneth Paltrow in Trattative con Marvel!

Leggi su Mistermovie.it

Sembra chepotrebbe prestore a vestire i panni dinell'universo! Dopo la sua toccante apparizione in Avengers: Endgame, i fan si chiedono se rivedranno mai più la compagna di Tony Stark.Il Ritorno diaka: Avengers: Doomsday o Secret Wars?Secondo indiscrezioni,sarebbe inper riprendere il ruolo in un prossimo progetto MCU. Le ipotesi più accreditate sono Avengers: Doomsday o Secret Wars, ma non è esclusa una sua apparizione in una serie Disney+.L'Evoluzione di: da Iron Man a RescueFin dal primo Iron Man,è stata un personaggio chiave, evolvendosi da semplice interesse amoroso a eroina a tutti gli effetti con l'armatura di Rescue. Tuttavia, la stessaha ammesso di non aver seguito da vicino gli ultimi sviluppi dell'MCU, compreso Endgame.