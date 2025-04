Lopinionista.it - Il fascino delle radici Ottomane nell’Impressionismo Simbolista di Mehmet Sa?

Leggi su Lopinionista.it

L’appartenenza al luogo da cui si proviene ha determinato, nel corso della storia dell’arte di ogni tempo, la nascita di capolavori all’interno dei quali era possibile respirare il forte legame tra l’immagine riprodotta e l’autore dell’opera che così svelava quel misto di orgoglio, nostalgia e desiderio di rimanere attaccato alle origini da cui non riusciva a prescindere; questo sentimento, che in lingua brasiliana viene tradotto con il termine saudade, era tanto più forte quanto più ci si allontanava dal punto di partenza dell’avventura esistenziale dell’artista e sopravviveva a numerose vicissitudini proprio perché la radice di provenienza era indimenticabile e inscindibile. L’artista di cui vi racconterò oggi sceglie, attraverso uno stile che presenta una forte e spiccata personalizzazione, di raccontare tutte quelle energie, quella forza e quella grandezza appartenuta al suo popolo nel passato e che costituisce il cemento su cui si fonda il presente, malgrado egli non abbia dovuto effettuare un percorso di allontanamento per esaltarne tutte quelle sfaccettature culturali ed emozionali che appartengono alla millenaria cività turca.