Parma entra ubriaca in un bar e aggredisce un cliente | poi sputa e tira pugni anche agli agenti

Parma per resistenza e sanzionata per ubriachezza dopo aver aggredito un uomo e opposto resistenza agli agenti. Notizie.virgilio.it - Parma, entra ubriaca in un bar e aggredisce un cliente: poi sputa e tira pugni anche agli agenti Leggi su Notizie.virgilio.it Una donna è stata denunciata aper resistenza e sanzionata per ubriachezza dopo aver aggredito un uomo e opposto resistenza

Parma, entra ubriaca in un bar e aggredisce un cliente: poi sputa e tira pugni anche agli agenti. Strada Garibaldi, ubriaca aggredisce dipendente e cliente nel bar: denunciata -. Ubriaca, colpisce un uomo al volto con un pugno, poi sputa i poliziotti. Fermati a Catania con droga e 1000 euro in tasca: arrestati per spaccio due ragazzi di Paternò. Incidente a Bagheria, ubriaco al volante abbatte un palo ed entra nel magazzino di un bar. Medesano, ubriaca molesta gli avventori e devasta il bar, poi aggredisce i carabinieri: arrestata 54enne. Ne parlano su altre fonti

Parma, entra ubriaca in un bar e aggredisce un cliente: poi sputa e tira pugni anche agli agenti - Una donna è stata denunciata a Parma per resistenza e sanzionata per ubriachezza dopo aver aggredito un uomo e opposto resistenza agli agenti. (virgilio.it)