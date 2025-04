Liberoquotidiano.it - Parenzo "scaglia" un'auto contro Trump

Passo svelto, occhio concentrato sull'obiettivo: affondare Donald. Entra in studio così, David, accompagnato dalla classica sigla di L'aria che tira su La7, la leggerissima Cosa succede in città di Vasco Rossi che un po' stride con la estrema serietà del tema trattato. "Cosa succede? Beh, succede che nella guerra dei dazi, li tolgo, li metto, alle volte sembra una televendita di Wanna Marchi. Per ora il punto è questo:ha sospeso per 90 giorni i dazi sull'Europa, rimangono quelli sulla Cina che sono arrivati al 145%, poi sulla Canada e il Messico. La Cina non sta ferma e a sua volta li mette al 125 per cento. In tutto questo, alla vigilia del viaggio che Giorgia Meloni farà a Washington nei prossimi giorni, c'è una cosa da capire. Dobbiamo farci la domanda che fecero i democratici all'epoca di Richard Nixon: comprereste mai un'usata da questo uomo?".