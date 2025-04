Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Ocon comanda la FP1, 14° Hamilton lavora con le hard. Antonelli fermato da un problema tecnico

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0014.08 Gasly si porta in vetta con l’Alpine in 1:33.442 a precedere di 0.486 Albon.in pista con gomme dure, contrariamente agli altri con le soft e su tempi alti.14.07 Sessione finita per Kimiper una perdita d’acqua, non comincia bene il week end per il pilota italiano.14.06 Piastri fa un errore nella percorrenza dell’ultima curva e si piazza in seconda posizione a 0.246., in tutto questo, è tornato in pista con la Ferrari.14.04 Si lancia la McLaren di Piastri con gomme soft.14.03 Hulkenberg con l’altra Sauber migliora il tempo del team-mate, Bortoleto, con 366 millesimi di vantaggio.14.02 Attendiamoci crono più bassi, visto che i piloti stanno scendendo in pista con le gomme morbide.